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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 19:32 BJT

〔全球商品〕2011/12年度中国预计进口300万吨糖--国际糖业组织(ISO)

路透新德里4月23日电---国际糖业组织(ISO)官员在印度的一次会议上表示,2011/12年度中国预计进口300万吨糖.(完)

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