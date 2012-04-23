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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 20:00 BJT

〔欧洲政经〕荷兰首相料在今日稍晚向国会递交内阁辞呈--消息人士

路透4月23日电---两位消息人士表示,荷兰首相吕特(Mark Rutte)料在今日稍晚向国会递交内阁辞呈,为召集大选铺路.(完)

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