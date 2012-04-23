〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差位于九周高点,受供应中断担忧提振

路透新加坡4月23日电---亚洲柴油裂解价差周一位于约九周高点,报每桶16.83美元,因围绕印度供应中断的担忧升温.

目前尚无法得知印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)何时能恢复生产,之前该公司因供水问题关闭了日产30万桶的炼厂.

MRPL已经宣布不可抗力,并要求供应商推迟原油交付.

"MRPL关闭支撑了市场价格,"一名交易商表示.

此外,印度日产能为6万桶的Numaligarh炼厂也因火灾暂时关闭.

中国3月柴油的表观需求较2月减少5.5%,至每日340万桶.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 131.70 -0.61 -0.46 132.31

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.30 -0.35 -0.27 131.65

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.65 -0.42 -0.32 133.07

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.45 -0.46 -0.34 133.91

5月柴油互换 GOSGSWMc1 131.50 -0.43 -0.33 131.93

6月柴油互换 GOSGSWMc2 131.57 -0.49 -0.37 132.06 (完)