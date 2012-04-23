〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差位于九周高点,受供应中断担忧提振

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月23日电---亚洲柴油裂解价差周一位于约九周高点,报每桶16.83美元,因围绕印度供应中断的担忧升温.
目前尚无法得知印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)何时能恢复生产,之前该公司因供水问题关闭了日产30万桶的炼厂.
MRPL已经宣布不可抗力,并要求供应商推迟原油交付.
"MRPL关闭支撑了市场价格,"一名交易商表示.
此外,印度日产能为6万桶的Numaligarh炼厂也因火灾暂时关闭.
中国3月柴油的表观需求较2月减少5.5%,至每日340万桶.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 131.70 -0.61 -0.46 132.31
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.30 -0.35 -0.27 131.65
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.65 -0.42 -0.32 133.07
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.45 -0.46 -0.34 133.91
5月柴油互换 GOSGSWMc1 131.50 -0.43 -0.33 131.93
6月柴油互换 GOSGSWMc2 131.57 -0.49 -0.37 132.06 (完)
--编译 李春喜;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。