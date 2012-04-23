〔国际油市〕亚洲燃料油市场小升,因需求前景坚实

路透新加坡4月23日电---亚洲燃料油市场周一小升,即期跨月价差牢牢持在每吨4.00美元上方,因需求前景坚挺.

5月/6月和6月/7月跨月价差分别收于每吨4.00美元和每吨4.13美元,到1030GMT时又分别达到4.15和4.10美元.

5月/6月合约成交超过30万吨,6月/7月有15万吨成交.

来自中国和日本的需求料提供支撑.中国3月燃料油表观需求量较前月上升6.5%至每日721,586桶,净进口则小升2%至每日384,106桶.

日本的发电用燃料油需求料也将上升,因该国将迎来夏季用电高峰.

这导致中东供给流向东亚,贸易商表示,其中沙特阿美和埃克森美孚分别出售9万吨燃料油,或将前往这一区域.

该地区的炼厂也稳步供应,其中泰国的Bangchak Petroleum出售第二艘5月船期的船货,招标将于4月24日结束.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)也出售3万吨380-cst燃料油,船期为5月21-23日,装运港为钦奈(Chennai).

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $718.85 -$3.00 -0.42 $721.85

现货380CST燃料油 FO380-SIN $710.80 -$4.95 -0.69 $715.75

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $717.00 -$3.00 -0.42 $720.00

380CST船用燃料油升水 $6.20 $1.95 45.88 $4.25

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.10 $0.00 0.00 $1.10

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.55 $0.00 0.00 $2.55 (完)