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市场报道 | 2012年 4月 23日 星期一 20:54 BJT

〔美股业绩〕康菲石油国际第一季获利不及预期,受炼化利润低迷影响

路透1月23日电---美国康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)公布的季度获利出现下滑,受炼化利润率低迷的拖累.其股价在盘前交易中下滑.

康菲石油国际第一季净利为29亿美元,合每股盈余(EPS)2.27美元,上年同期则分别为30亿和2.09美元.

扣除特殊项目的3.3亿美元,第一季经调整的EPS为2.02美元.

这要低于汤森路透I/B/E/S调查中分析师给出的平均预估2.08美元.

其炼化和市场部门获利降至4.52亿美元,上年同期为4.82亿美元.不计一次性项目,其油气勘探开采业务的获利则从22亿美元降至21.3亿美元.

康菲石油国际股价在盘前交易中下滑2.4%,报每股71.10美元.

--编译 王洋;审校 吴云凌

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