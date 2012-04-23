〔国际油市〕亚洲石脑油价价格处在九周低点,但跨月价差升水则走坚

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月23日电---亚洲石脑油价格周一处在每吨1,027美元的九周低点,折射出布兰特原油的疲态.不过跨月价差升水则在坚挺需求的支撑下升至一个月高位.
6月上半月/7月上半月跨月价差报每吨18美元,创下3月23日以来的最高.
湖南石油化学买进至少2.5万吨6月上半月到岸的公开规格石脑油,价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水2.50美元.
这一升水与其上周购买的7.5万吨5月下半月船货相仿.
一家北亚贸易商说:"升水反映出市场稳定,不像人们最初预期的那样低迷."
买家原本希望市场能够走弱,因炼厂的维护多数料将结束.
汽油裂解价差徘徊在六周低点每桶9.54美元附近,因供给紧张的趋势料将缓解.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1027.00 -8.50 -0.82 1035.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 111.77 -0.95 -0.84 112.72
97号现货汽油GL97-SIN 134.65 -1.80 -1.32 136.45
95号现货汽油GL95-SIN 130.97 -0.28 -0.21 131.25
92号现货汽油GL92-SIN 127.70 -0.50 -0.39 128.20 (完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。