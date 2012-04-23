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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 21:22 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价价格处在九周低点,但跨月价差升水则走坚

路透新加坡4月23日电---亚洲石脑油价格周一处在每吨1,027美元的九周低点,折射出布兰特原油的疲态.不过跨月价差升水则在坚挺需求的支撑下升至一个月高位.

6月上半月/7月上半月跨月价差报每吨18美元,创下3月23日以来的最高.

湖南石油化学买进至少2.5万吨6月上半月到岸的公开规格石脑油,价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水2.50美元.

这一升水与其上周购买的7.5万吨5月下半月船货相仿.

一家北亚贸易商说:"升水反映出市场稳定,不像人们最初预期的那样低迷."

买家原本希望市场能够走弱,因炼厂的维护多数料将结束.

汽油裂解价差徘徊在六周低点每桶9.54美元附近,因供给紧张的趋势料将缓解.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1027.00 -8.50 -0.82 1035.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 111.77 -0.95 -0.84 112.72

97号现货汽油GL97-SIN 134.65 -1.80 -1.32 136.45

95号现货汽油GL95-SIN 130.97 -0.28 -0.21 131.25

92号现货汽油GL92-SIN 127.70 -0.50 -0.39 128.20 (完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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