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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 21:15 BJT

〔加拿大个股〕汤森路透将以12.5亿美元向VERITAS CAPITAL出售保健业务

路透4月23日电---汤森路透(TRI.TO)宣布:

* 就向VERITAS CAPITAL以12.5亿美元出售保健业务达成协议

* VERITAS已经为该交易获得债务融资承诺

* 交易预计在未来几个月内完成(完)

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