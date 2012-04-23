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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 06:21 BJT

****主要国家经济指标预测--4月24日****

路透4月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% 持平

(较上年同期) +2.1% +3.1%

澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.6%

澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.6%

(较上年同期) +2.4% +2.6%

0600 瑞士UBS消费指标 3月 -- 0.87

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差26.77

0645 法国消费者信心 4月 87 87

0830 英国公共部门收支短差报告(PSNCR)(亿英镑) 3月 短差119.0 盈余77.7

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 144.0 129.1

0900 意大利薪资(较前月) 3月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.4%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月21日当周 -- -1.0%

1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 持平 +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月21日当周 -- +3.0%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 2月 -3.4% -3.8%

经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平

未经季节调整房价指数(较前月) -0.6% -0.8%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 4月 70.3 70.8

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平

(较上年同期) -- -0.8%

1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 32.0 31.3

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正7

2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 101

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -0.3% --

(较上年同期) +1.4% --

0645 法国企业景气指数 4月 95 96

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 47.3 47.2

服务业PMI 46.4 50.2

综合PMI 46.8 --

0728 德国制造业PMI 4月初值 46.3 49.0

服务业PMI 52.6 52.3

综合PMI 50.9 --

0758 欧元区制造业PMI 4月初值 46.0 48.0

服务业PMI 47.9 49.3

综合PMI 47.4 49.3

0800 意大利消费者信心指数 4月 89.0 96.5

1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 2月 +1.6% -0.3%

(完)

--整理 龚芳/李春喜;审校 徐文焰

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