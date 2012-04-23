主要国家经济指标预测--4月24日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% 持平
(较上年同期) +2.1% +3.1%
澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.6%
澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.6%
(较上年同期) +2.4% +2.6%
0600 瑞士UBS消费指标 3月 -- 0.87
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差26.77
0645 法国消费者信心 4月 87 87
0830 英国公共部门收支短差报告(PSNCR)(亿英镑) 3月 短差119.0 盈余77.7
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 144.0 129.1
0900 意大利薪资(较前月) 3月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.4%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月21日当周 -- -1.0%
1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 持平 +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月21日当周 -- +3.0%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 2月 -3.4% -3.8%
经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平
未经季节调整房价指数(较前月) -0.6% -0.8%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 4月 70.3 70.8
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平
(较上年同期) -- -0.8%
1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 32.0 31.3
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正7
2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 101
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -0.3% --
(较上年同期) +1.4% --
0645 法国企业景气指数 4月 95 96
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 47.3 47.2
服务业PMI 46.4 50.2
综合PMI 46.8 --
0728 德国制造业PMI 4月初值 46.3 49.0
服务业PMI 52.6 52.3
综合PMI 50.9 --
0758 欧元区制造业PMI 4月初值 46.0 48.0
服务业PMI 47.9 49.3
综合PMI 47.4 49.3
0800 意大利消费者信心指数 4月 89.0 96.5
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 2月 +1.6% -0.3%
(完)
--整理 龚芳/李春喜;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。