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市场报道 | 2012年 4月 23日 星期一 21:45 BJT

〔美国热股〕沃尔玛早盘下挫,据称公司妨碍内部行贿案调查

路透4月23日电---纽约时报周末报导称,沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)阻挠对墨西哥子公司Wal-Mart de Mexico WALMEXV.MX贿赂行为的内部调查.

周一早盘交易中,沃尔玛股价跌逾4.5%,至59.56美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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