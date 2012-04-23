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市场报道 | 2012年 4月 23日 星期一 21:51 BJT

〔美国股市〕三大指数开低逾1%,沃尔玛下挫

路透纽约4月23日电---美国股市周一大幅低开,因欧洲数据低迷且对于该地区如何解决债务危机的疑虑再起,沃尔玛也因对其涉嫌妨碍行贿调查的报导而挫跌.

道琼工业指数.DJI盘初下跌145.61点,或1.12%,报12,883.65点.标准普尔500指数.SPX下跌15.83点,或1.13%,报1,363.00点.Nasdaq指数.IXIC下跌35.20点,或1.17%,报2,965.25点.(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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