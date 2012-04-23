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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 04:47 BJT

〔美股盘后〕德州仪器盘后劲扬2.5%,此前发布业绩

路透纽约4月23日电---德州仪器(TXN.O)在周一美股盘后交易中大涨2.5%,此前该公司公布业绩.

德州仪器(TXN.O)公布第一季EPS为0.22美元,营收为31.2亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第一季EPS为0.29美元,营收为30.6亿美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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