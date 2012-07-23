〔美股盘后〕德州仪器盘后下挫2.4%,此前发布业绩

路透纽约7月23日电---德州仪器(TXN.O)在周一美股盘后交易中下挫2.4%,此前该公司公布业绩.

德州仪器公布第二季每股盈利(EPS)为0.38美元,营收为33.4亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第二季EPS为0.41美元,营收为33.5亿美元.

德仪预计第三季每股盈利为0.34-0.42美元,营收为32.1-34.7亿美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第三季EPS为0.50美元,营收为35.4亿美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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