〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及20个月高位,因投资者担心欧元区风险

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，本周创九个月来最大单周涨幅
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 欧元兑英镑跌至0.8149英镑的2010年8月来低点
* 法国大选及有关荷兰的忧虑令欧元兑英镑承压
* 200周移动均线放出利好英镑兑美元信号
路透伦敦4月23日电---英镑兑欧元周一升至20个月高位,因法国和荷兰政治存不确定性,加之欧元区经济前景堪忧,令投资者抛售欧元.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.6%至0.8149英镑,为2010年8月以来最低,市场正消化法国总统大选首轮投票及荷兰内阁辞职的消息,二者削弱了对欧元区核心国家的信心.
"若要在任何交叉汇率里做多英镑,就要做空欧元.我们认为英国经济未来将逐步改善,市场会承认英国局势要远好于欧元区,"巴克莱资本汇率策略师Sara Yates说.
"欧元区新增太多风险,引发对政治面的忧虑."
周一公布的调查显示,德国制造业活动在4月意外加速萎缩,萎缩速度创下近三年来最快,同样提振英镑兑欧元.[ID:nSB1504198]
"我们仍然看空欧元,预期若欧元冲破0.8140英镑的止损位,下一目标恐为0.8065英镑,"一名大型欧系银行现汇交易商说.
英国央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP升至83.2的2009年8月来高位,因在上周五喜人的英国零售销售数据提振英镑后,谨慎期望英国经济能免陷于衰退.
但英镑兑美元GBP=D4从五个半月高位1.6155美元回落,因欧元区相关忧虑全面提振美元避险需求.
英镑兑美元最新跌0.3%,报1.6080美元,但技术面前景仍看好,因上周英镑收在1.5940美元附近的200周移动均线切入位上方,为2008年8月以来首次.
周一无英国数据公布,英镑走势大多由对欧元区的情绪推动.但周二公布的英国公共部门收支短差报告和周三的英国2012年第一季国内生产总值(GDP)初值或给出更多指引.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)