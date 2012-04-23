〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及20个月高位,因投资者担心欧元区风险

* 欧元兑英镑跌至0.8149英镑的2010年8月来低点

* 法国大选及有关荷兰的忧虑令欧元兑英镑承压

* 200周移动均线放出利好英镑兑美元信号

路透伦敦4月23日电---英镑兑欧元周一升至20个月高位,因法国和荷兰政治存不确定性,加之欧元区经济前景堪忧,令投资者抛售欧元.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.6%至0.8149英镑,为2010年8月以来最低,市场正消化法国总统大选首轮投票及荷兰内阁辞职的消息,二者削弱了对欧元区核心国家的信心.

"若要在任何交叉汇率里做多英镑,就要做空欧元.我们认为英国经济未来将逐步改善,市场会承认英国局势要远好于欧元区,"巴克莱资本汇率策略师Sara Yates说.

"欧元区新增太多风险,引发对政治面的忧虑."

周一公布的调查显示,德国制造业活动在4月意外加速萎缩,萎缩速度创下近三年来最快,同样提振英镑兑欧元.[ID:nSB1504198]

"我们仍然看空欧元,预期若欧元冲破0.8140英镑的止损位,下一目标恐为0.8065英镑,"一名大型欧系银行现汇交易商说.

英国央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP升至83.2的2009年8月来高位,因在上周五喜人的英国零售销售数据提振英镑后,谨慎期望英国经济能免陷于衰退.

但英镑兑美元GBP=D4从五个半月高位1.6155美元回落,因欧元区相关忧虑全面提振美元避险需求.

英镑兑美元最新跌0.3%,报1.6080美元,但技术面前景仍看好,因上周英镑收在1.5940美元附近的200周移动均线切入位上方,为2008年8月以来首次.

周一无英国数据公布,英镑走势大多由对欧元区的情绪推动.但周二公布的英国公共部门收支短差报告和周三的英国2012年第一季国内生产总值(GDP)初值或给出更多指引.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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