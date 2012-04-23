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债券 | 2012年 4月 23日 星期一 23:39 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.080%,投标倍数为4.72

路透华盛顿4月23日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.080

中值 0.070

低值 0.040

投资 0.081

价格 99.979778

高值得标比率 44.32%

投标倍数 4.72

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,348,400

总投标 141,747,340,400

竞争性投标得标 28,254,431,000

非竞争性投标得标 796,717,400

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/04/26

到期日 2012/07/26

CUSIP码 9127954B4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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