〔英国债市〕英债上扬,因法国和荷兰可能出现财政风险

路透伦敦4月23日电---英债周一跟随德债反弹,受助于避险需求,因荷兰预算危机和法国总统大选首轮投票结果令市场质疑欧元区解决债务问题的承诺.

法国中左翼候选人奥朗德在周日的首轮大选中投票中获得28.6%的支持,超过萨科齐所获的27.1%,但极右翼候选人法国民族阵线主席勒庞的支持率大幅攀升,获得17.9%的选票.

奥朗德誓言,一旦当选,将透过削减撙节举措,增强社会正义来改变欧洲的方向.而勒庞则希望法国放弃使用欧元.

Lloyds Bank WBM的策略师Vatsala Datta称,"投票结果显示人们不支持更多撙节举措."

荷兰首相吕特(Mark Rutte)称周一已向荷兰女皇递交内阁辞呈,令该国出现政治真空,因政府周末未能与联盟党派就关键的预算削减计划达成一致.

数据显示,欧元区民间行业4月萎缩速度快于预期,令该地区脆弱的公债进一步承压,推动德国公债收益率跌至纪录低位,因投资在流动性较高的低风险公债中寻求避险.

英国央行今日表示,购买16亿英镑三年至七年期公债,投标倍数为2.25,低于上周的2.35.消息公布后,英债攀升.

6月英债期货FLGM2升64个跳动点,结算价报115.62,从上周五触及的两周低位反弹,但表现仍不及可比德债,后者上扬91个跳动点.

现货市场,10年期英债GB10YT=RR收益率回落5个基点,至2.116%,较可比德债收益率差为47个基点.

Lloyds Bank WBM的Datta预计,10年期英债/德债收益率差可能扩阔至最阔64个基点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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