〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因多头平仓

路透4月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,因在上周五合约大涨2%后出现获利了结且多头平仓.

美国原油期货疲软的影响亦进一步施压.

美国大豆强劲出口需求以及对南美大豆收成的忧虑,持续支撑市场.美国农业部证实售出165,000吨2011/12年付运美国大豆.

但美国农业部公布的最新一周美国出口检验大豆1,200.5万蒲式耳,远低于预期的2,100-2,400万蒲式耳.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至上周二,大型投机客增持CBOT大豆净多头部位至创纪录的209,907口.这令市场或出现多头平仓.

路透访问的10位分析师指出,美国农业部周一料将显示美国2012年大豆播种率达创纪录的4%.美国农业部此前仅在2007年公布过4月第三周大豆种植预估数据.

本周美国中西部地区乾旱天气令玉米和大豆播种迅速,周末将迎来一场降雨,或出现寒潮.

Celeres分析师称,截至4月20日,巴西93%的大豆种植区已完成收割,高于此前一周的88%.销量增加至预期总收成的75%,高于前周的72%.

CBOT-5月大豆期货SK2跌9-1/2美分,报14.37-1/4美元.

5月豆粕合约SMK2收低6.2美元,报每短吨399.8美元.5月豆油合约BOK2下跌0.74美分,收报每磅55.09美分.

今日CBOT预估大豆成交量为260,436口,豆油成交量为176,475口,豆粕成交量为107,242口.

以下为CBOT农产品期货在1858GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 622.50 10.00 1.6% -3.7%

CBOT大豆Sc1 1437.25 -9.50 -0.7% 19.9%

CBOT豆粕SMc1 399.80 -6.20 -1.5% 29.2%

CBOT豆油BOc1 55.09 -0.74 -1.3% 5.8%

CBOT小麦Wc1 625.00 9.25 1.5% -4.3%

CBOT稻米RRc1 1567.00 16.50 1.1% 7.3%

EU小麦BL2H0 214.75 -1.75 -0.8% 6.0%

NYMEX原油期货CLc1 103.02 -0.86 -0.8% 4.2%

道琼工业指数.DJI 12,907 -122 -0.9% 5.6%

现货金XAU= 1636.11 -5.76 -0.4% 4.6%

欧元/美元EUR= 1.3144 -0.0046 -0.4% 1.5%

美元指数.DXY 79.4180 0.2240 0.3% -0.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 1090 23 2.2% -37.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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