〔纽约期市〕期糖收低,欧洲问题打压可可和咖啡期货下跌

路透纽约/伦敦4月23日电---美国糖期货周一从稍早急跌中反弹,但最终仍收低；随着宏观忧虑再度燃起,咖啡和可可期货下挫,因荷兰预算面临风险,且法国总统萨科齐有可能在该国大选中失利.

全球股市和欧元周一下挫,因欧元区民间数据令人失望,而且荷兰政府提交辞呈,令投资者感到不安,他们因而买入美元和美国公债.

"我认为外围市场的走势让人们有些不安,"Country Hedging分析师Sterling Smith称,特指从前稳定的荷兰未能通过预算,"让这人们有点慌乱."

洲际交易所(ICE)-5月原糖期货SBK2跌0.02美分,报每磅21.91美分,现货合约一度触及11个月的盘中低位21.78美分.

交投最为活跃的7月原糖期货SBN2下滑0.01美分,报每磅21.54美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1涨1.50美元,报每吨576.40美元.

"我们预计糖市将进一步下跌,中期内7月合约的下一个目标区域在21.10,21.00和20.70美分,"经纪商Sucden Financial分析师Nick Penney称.

经纪公司Marex Spectron在市场报告中称,"对于那些抛售的投资者来说,我们认为支撑区域在20.70-21.10美分."

可可期货收低,美国可可期货跌逾2%,交易员指因主要技术水准持续成为强大阻力位,宏观经济环境较差带来了压力.

ICE-7月可可期货CCc2跌65美元,或2.86%,报每吨2,204美元.伦敦7月可可期货LCCc2下挫32英镑,或2.15%,报每吨1,459英镑.

咖啡期货追随商品疲弱走势,美元走强带来了压力.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2收盘持平于每磅1.7895美元.伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2跌12美元,报每吨2,044美元.(完)