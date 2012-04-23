〔纽约期市〕ICE期棉收在三周高位,5月合约开始交割

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，本周创九个月来最大单周涨幅
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月23日电---棉花期货周一收在三周高位,分析师称,得益于投资者买盘,因近月5月合约交割量可能较小.今日收盘时迎来5月合约的首个交割通知日.
洲际交易所(ICE)指标7月期棉合约CTN2涨1.47美分,或1.6%,报每磅92.48美分,盘中交投区间介于90.51-92.84美分,为次月合约4月3日来最高收位.
上周五,5月合约的未平仓合约数量减少2,930口,至1,608口,相当于167,500包.
交易商认为,周一收盘时未平仓合约将降至约500至1,000口,相当于52,083-104,166包.
独立棉花分析师Mike Stevens称,技术性投机买盘推高期棉价格,7月期棉可能测试93-95美分区间的顶部.
根据汤森路透提供的数据,周一的估计成交量接近19,200口,较30日均值低约五分之一.
ICE Futures U.S.数据显示,截至4月20日,未平仓合约为183,880口,为3月15日以来最低.(完)
--编译 母红;审校 于春红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)