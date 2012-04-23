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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 03:29 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收在三周高位,5月合约开始交割

路透纽约4月23日电---棉花期货周一收在三周高位,分析师称,得益于投资者买盘,因近月5月合约交割量可能较小.今日收盘时迎来5月合约的首个交割通知日.

洲际交易所(ICE)指标7月期棉合约CTN2涨1.47美分,或1.6%,报每磅92.48美分,盘中交投区间介于90.51-92.84美分,为次月合约4月3日来最高收位.

上周五,5月合约的未平仓合约数量减少2,930口,至1,608口,相当于167,500包.

交易商认为,周一收盘时未平仓合约将降至约500至1,000口,相当于52,083-104,166包.

独立棉花分析师Mike Stevens称,技术性投机买盘推高期棉价格,7月期棉可能测试93-95美分区间的顶部.

根据汤森路透提供的数据,周一的估计成交量接近19,200口,较30日均值低约五分之一.

ICE Futures U.S.数据显示,截至4月20日,未平仓合约为183,880口,为3月15日以来最低.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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