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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 03:38 BJT

〔标题新闻〕Facebook称申请将A股普通股在NASDAQ Global Select Market上市,交易代码为"FB"

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