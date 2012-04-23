〔USDA报告〕截至4月22日当周美国作物生长报告摘要(表)

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，本周创九个月来最大单周涨幅
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透华盛顿4月23日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 04/22/12 04/15/12 04/22/11 五年均值
冬麦生长状况
- 优 15 14 6 --
- 良 48 50 29 --
- 普通 27 25 25 --
- 差 7 7 21 --
- 很差 3 4 19 --
棉花种植率 17 13 12 13
玉米种植率 28 17 8 15
玉米出苗率 9 -- 2 2
大豆种植率 6 -- 2 2
稻米种植率 65 56 42 43
稻米出苗率 49 27 25 22
冬麦抽穗率 42 29 20 15
春麦种植率 57 37 6 19
春麦出苗率 18 10 2 4 (完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)