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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 04:17 BJT

〔USDA报告〕截至4月22日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿4月23日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 04/22/12 04/15/12 04/22/11 五年均值

冬麦生长状况

- 优 15 14 6 --

- 良 48 50 29 --

- 普通 27 25 25 --

- 差 7 7 21 --

- 很差 3 4 19 --

棉花种植率 17 13 12 13

玉米种植率 28 17 8 15

玉米出苗率 9 -- 2 2

大豆种植率 6 -- 2 2

稻米种植率 65 56 42 43

稻米出苗率 49 27 25 22

冬麦抽穗率 42 29 20 15

春麦种植率 57 37 6 19

春麦出苗率 18 10 2 4 (完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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