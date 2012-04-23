〔纽约汇市〕欧元受创,受累于欧洲疲弱数据和区内政治风险

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，本周创九个月来最大单周涨幅
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 政局不确定性和预定公债标售令欧元承压
* 荷兰政局忧虑升温;本周将召开FOMC、日本央行会议
* 欧元兑美元守住1.3000美元支撑位
路透纽约4月23日电---欧元兑美元周一下滑,因欧元区数据不振,且荷兰预算磋商破裂,令人担心区内债务危机或波及体质更为强健的国家.
分析师表示,对欧元的情绪偏空.大多数投资者寻求,在本周意大利和荷兰标售公债前,一旦欧元走强即卖出.
荷兰政府未能就撙节达成一致,荷兰首相吕特(Mark Rutte)称周一已递交辞呈.分析师称,荷兰需要就撙节举措达成一致,才能避免像西班牙那样借贷成本激增.
分析师指出,预算僵局同样威胁到荷兰AAA评级.
民间数据显示,德国制造业活动在4月意外加速萎缩,萎缩速度创下近三年来最快,同样令欧元承压.欧元区制造业和服务业萎缩程度同样加深.[ID:nSB1504198][ID:nSB1504318]
"迄今为止,对2012年外汇市场影响较大的因素应该是欧元区经济成长不振的程度.今天公布的德国制造业采购经理人指数(PMI)大跌只是个开头,"Westpac资深汇率策略师Richard Franulovich说.
意大利公债收益率(殖利率)激扬,法国公债收益率亦然,此前法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在总统大选第一轮投票中获胜.奥朗德曾承诺重新协商欧洲预算案.
纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=跌0.5%,至1.3151美元,路透数据显示,守在上周五所及两周高位1.3226美元下方.荷兰首相递交内阁辞呈一事打压欧元兑美元跌破位于100日移动均线切入位1.3118美元的支撑位,随后欧元触及日低.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)