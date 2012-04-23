〔纽约汇市〕欧元受创,受累于欧洲疲弱数据和区内政治风险

* 政局不确定性和预定公债标售令欧元承压

* 荷兰政局忧虑升温;本周将召开FOMC、日本央行会议

* 欧元兑美元守住1.3000美元支撑位

路透纽约4月23日电---欧元兑美元周一下滑,因欧元区数据不振,且荷兰预算磋商破裂,令人担心区内债务危机或波及体质更为强健的国家.

分析师表示,对欧元的情绪偏空.大多数投资者寻求,在本周意大利和荷兰标售公债前,一旦欧元走强即卖出.

荷兰政府未能就撙节达成一致,荷兰首相吕特(Mark Rutte)称周一已递交辞呈.分析师称,荷兰需要就撙节举措达成一致,才能避免像西班牙那样借贷成本激增.

分析师指出,预算僵局同样威胁到荷兰AAA评级.

民间数据显示,德国制造业活动在4月意外加速萎缩,萎缩速度创下近三年来最快,同样令欧元承压.欧元区制造业和服务业萎缩程度同样加深.[ID:nSB1504198][ID:nSB1504318]

"迄今为止,对2012年外汇市场影响较大的因素应该是欧元区经济成长不振的程度.今天公布的德国制造业采购经理人指数(PMI)大跌只是个开头,"Westpac资深汇率策略师Richard Franulovich说.

意大利公债收益率(殖利率)激扬,法国公债收益率亦然,此前法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在总统大选第一轮投票中获胜.奥朗德曾承诺重新协商欧洲预算案.