〔美股业绩〕德州仪器预计第二季营收超预期,因需求下降局面结束

* 德州仪器首季每股获利0.22美元

* 料第二季营收在32.2-34.8亿美元

* 股价盘后劲扬

路透4月23日电---美国晶片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N周一预计第二季营收超过分析师预期,并表示,长期存在的库存相关需求下降的局面已结束.消息推动该股盘后上扬.

德州仪器预计,第二季营收为32.2-34.8亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预期第二季营收为32.87亿美元.

该公司还预计第二季每股收益为0.30-0.38美元.

德州仪器公布,首季净利为2.65亿美元,或每股盈利(EPS)为0.22美元,之前的预期为每股获利0.15-0.19美元.上年同期分别为6.66亿美元或0.55美元.

该公司公布首季营收从33.9亿美元下跌8%,至31.2亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预期德州仪器第一季营收为30.6亿美元.该公司之前的预期为29.9-31.1亿美元.

该股周一盘后劲扬3.35%,报32.96美元.收盘下挫1.79%,报31.89美元.(完)