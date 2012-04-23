〔美股业绩〕德州仪器预计第二季营收超预期,因需求下降局面结束

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，本周创九个月来最大单周涨幅
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 德州仪器首季每股获利0.22美元
* 料第二季营收在32.2-34.8亿美元
* 股价盘后劲扬
路透4月23日电---美国晶片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N周一预计第二季营收超过分析师预期,并表示,长期存在的库存相关需求下降的局面已结束.消息推动该股盘后上扬.
德州仪器预计,第二季营收为32.2-34.8亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预期第二季营收为32.87亿美元.
该公司还预计第二季每股收益为0.30-0.38美元.
德州仪器公布,首季净利为2.65亿美元,或每股盈利(EPS)为0.22美元,之前的预期为每股获利0.15-0.19美元.上年同期分别为6.66亿美元或0.55美元.
该公司公布首季营收从33.9亿美元下跌8%,至31.2亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预期德州仪器第一季营收为30.6亿美元.该公司之前的预期为29.9-31.1亿美元.
该股周一盘后劲扬3.35%,报32.96美元.收盘下挫1.79%,报31.89美元.(完)
--编译 母红;审校 于春红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)