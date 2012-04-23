〔全球航运〕波罗的海运价指数续涨,较小型船运活跃

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第九天上扬,较小型船运活动活跃推高运价.
波罗的海乾散货运价指数上涨23点或2.16%至1,090点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨4.37%.该型船舶日均获利升至12,402美元,为1月初以来最高.
Intermodal Shipbrokers的George Lazaridis表示,巴拿马型船运费率目前上涨动能还不错.
轻便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别升至8,540美元和10,920美元.
Lazaridis称,超灵便型和轻便型船舶的表现良好.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI微跌0.59%至1,524点,因中国铁矿石需求降温.该型船舶的通常运载量为15万吨,主要货物是煤炭和铁矿石.目前的日均获利今年累计下滑约76%.
目前船只的供给速度已经超过商品需求,预期将限制未来几个月干散货运费的涨势.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。