〔全球航运〕波罗的海运价指数续涨,较小型船运活跃

路透4月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第九天上扬,较小型船运活动活跃推高运价.

波罗的海乾散货运价指数上涨23点或2.16%至1,090点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨4.37%.该型船舶日均获利升至12,402美元,为1月初以来最高.

Intermodal Shipbrokers的George Lazaridis表示,巴拿马型船运费率目前上涨动能还不错.

轻便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别升至8,540美元和10,920美元.

Lazaridis称,超灵便型和轻便型船舶的表现良好.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI微跌0.59%至1,524点,因中国铁矿石需求降温.该型船舶的通常运载量为15万吨,主要货物是煤炭和铁矿石.目前的日均获利今年累计下滑约76%.

目前船只的供给速度已经超过商品需求,预期将限制未来几个月干散货运费的涨势.(完)