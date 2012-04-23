〔金砖国家〕4月23日股汇市收盘纵览

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月24日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月23日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.33%,报1,007.96点.
中国股市:中国股市沪综指周一收跌,深市创业板受退市制度出台拖累重挫,亦带动沪指回落调整.但分析人士称,此轮调整并非预示反弹行情结束,在稳增长及政策向好预期持续推动下,近期大盘升势依然明确.沪综指.SSEC收报2,388.588点,跌18.275点,或0.76%;创业板指数重挫5.3%.今日上海A股成交额小幅扩大至1,088亿元人民币,上交易日为1,016亿元.[.SSCN]
香港股市:创逾六周最大单日跌幅,受中国移动下跌3%拖累.中移动之前公布表现平平的3月用户数据.恒生指数.HSI跌1.8%至20,624.4点,恒生国企指数.HSCE跌2.2%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS微幅收跌.上周五海外美元走弱,带动今日人民币中间价高开,但即期汇价上涨动力明显不足.[CNY/CN]
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印度股市:录得四周来最高单日百分比降幅,因受软件服务出口商Infosys股价大跌拖累.之前该公司称美国当局正审查在美员工的资格文件.指标BSE指数.BSESN收低1.6%至17,096.68 点,为3月26日迄今最高单日降幅.[.BO]
印度汇市:创下近一个月最大单日跌幅,因投资者对资本流入情况的担忧加深.交易商也警惕印度央行或有可能采取干预措施.印度卢比兑美元INR=D2收报52.52卢比,根据汤森路透数据,此为3月29日迄今最高单日降幅.上日收在52.07/08.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,579.950点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌2.81%至834.01点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.44%至29.57;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.2%,报38.8124.
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巴西股市:拉丁美洲股市下挫,因投资者担心欧元区经济成长放缓和政治不确定性.此外沃尔玛墨西哥分公司涉嫌行贿丑闻也拖累市场.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌1.53%至61,539.38点,为两周最高跌幅.[ID:nL2E8FNFUW]
巴西汇市:拉丁美洲货币兑美元下跌,因欧元区政治和经济不确定性加剧,使得投资者选择美国避险资产.巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.7%至1.8811.[ID:nL2E8FNCRS]
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南非股市:下滑近2%,因市场对欧洲债务危机的担忧令银行业和矿业类股大幅下跌.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低1.7%至29,686.12点.综合指数.JALSH收挫1.5%至33,703.21点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元下跌近1%,此前投资者追求避险,故出脱新兴市场货币.南非兰特兑美元ZAR=D3下跌0.9%,报7.8820,上周五纽约收盘价为7.8150.[ZAR/][ID:nL5E8FN5TK]
--编译 洪曦;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。