《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 56.64 -1.61 -2.76 3380497
搜狐 (SOHU.O) 50.09 -1.19 -2.32 730329
网易 (NTES.O) 58.66 +0.12 +0.20 733035
百度 (BIDU.O) 139.66 -5.25 -3.62 6833303
亚信科技 ASIA.O 11.79 -0.18 -1.50 226786
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.89 -0.22 -1.46 1335467
联电 (UMC.N) 2.53 +0.04 +1.61 824987
日月光 (ASX.N) 4.86 +0.00 +0.00 301919
矽品精密 (SPIL.O) 5.60 -0.11 -1.93 608096
和信超媒体 (GIGM.O) 1.25 +0.01 +0.81 35954
友达 (AUO.N) 4.56 -0.21 -4.40 354124
中华电信 (CHT.N) 29.70 +0.23 +0.78 157928
台湾国际航电 (GRMN.O) 44.15 -0.39 -0.88 556721
香港
中国移动 (CHL.N) 54.08 -1.92 -3.43 381333
中国联通 (CHU.N) 16.53 -0.48 -2.82 295586
中国电信 (CHA.N) 52.82 -0.89 -1.66 26598
中芯国际 (SMI.N) 2.38 -0.14 -5.56 182357
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.51 -0.09 -2.50 402
(完)
--整理 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。