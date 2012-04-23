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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 07:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月23日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.64 -1.61 -2.76 3380497

搜狐 (SOHU.O) 50.09 -1.19 -2.32 730329

网易 (NTES.O) 58.66 +0.12 +0.20 733035

百度 (BIDU.O) 139.66 -5.25 -3.62 6833303

亚信科技 ASIA.O 11.79 -0.18 -1.50 226786

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.89 -0.22 -1.46 1335467

联电 (UMC.N) 2.53 +0.04 +1.61 824987

日月光 (ASX.N) 4.86 +0.00 +0.00 301919

矽品精密 (SPIL.O) 5.60 -0.11 -1.93 608096

和信超媒体 (GIGM.O) 1.25 +0.01 +0.81 35954

友达 (AUO.N) 4.56 -0.21 -4.40 354124

中华电信 (CHT.N) 29.70 +0.23 +0.78 157928

台湾国际航电 (GRMN.O) 44.15 -0.39 -0.88 556721

香港

中国移动 (CHL.N) 54.08 -1.92 -3.43 381333

中国联通 (CHU.N) 16.53 -0.48 -2.82 295586

中国电信 (CHA.N) 52.82 -0.89 -1.66 26598

中芯国际 (SMI.N) 2.38 -0.14 -5.56 182357

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.51 -0.09 -2.50 402

(完)

--整理 徐文焰

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