〔货币市场〕美国国库券标售需求强劲,关注西班牙标债和美联储会议

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约4月23日电---美国周一标售三个月和六个月期国库券时浮现坚实需求,因货币政策意在维持美国经济增长和防止欧洲陷入深度衰退.
美国财政部标售300亿美元三个月期国库券,得标利率为0.080%,高值得标比率为44.32%,投标倍数为4.72,Jefferies & Co副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons称投标倍数创下3月12日来最高.[ID:nSB1505344]
交易商中标额占到63.7%,因机构买家退居二线,Simons称这表明西班牙紧张形势几乎没有引起避险资金流动.
财政部还标售了280亿美元六个月期国库券,得标利率为0.130%,高值得标比率为19.2%.投标倍数为4.48,Simons说这与上周标售情况大致相同. [ID:nSB8531654]
他表示:"买方(buyside)本周还是缺乏兴趣,但这次标售非常顺利.主要由于税收增加而出现的国库券供应季节性下滑,可能对此次标售小有帮助."
尽管取得一些进展,但美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员认为全球金融市场紧张局势仍对经济前景构成"重大下行风险".
这些紧张局势周一变得很明显,西班牙隐含借款成本进一步承受市场压力,因欧元区状况较好的成员国之一荷兰出现政治危机,令投资者担忧欧元区遏制债务问题的承诺还能否兑现.
西班牙财政部将于周二0840GMT左右标售10-20亿欧元三个月和六个月期国库券.预计平均收益率接近上次在3月标售同类债券时得标利率的两倍水准.
美联储周二和周三召开政策会议.
意大利指标债券收益率(殖利率)周一突破5.7%.
尽管如此,欧洲央行上周连续第六周搁置买债计划.
短期欧元区利率期货显示,预计随着债务危机加剧和经济前景恶化,欧洲央行今年稍后进一步放宽政策的机率上升.
欧元无担保之加权平均隔夜利率近几天下跌,暗示欧洲央行可能将处于纪录低点1.0%的指标利率进一步下调,或采取其它一些正式行动降低借款成本.(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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