〔货币市场〕美国国库券标售需求强劲,关注西班牙标债和美联储会议

路透纽约4月23日电---美国周一标售三个月和六个月期国库券时浮现坚实需求,因货币政策意在维持美国经济增长和防止欧洲陷入深度衰退.

美国财政部标售300亿美元三个月期国库券,得标利率为0.080%,高值得标比率为44.32%,投标倍数为4.72,Jefferies & Co副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons称投标倍数创下3月12日来最高.[ID:nSB1505344]

交易商中标额占到63.7%,因机构买家退居二线,Simons称这表明西班牙紧张形势几乎没有引起避险资金流动.

财政部还标售了280亿美元六个月期国库券,得标利率为0.130%,高值得标比率为19.2%.投标倍数为4.48,Simons说这与上周标售情况大致相同. [ID:nSB8531654]

他表示:"买方(buyside)本周还是缺乏兴趣,但这次标售非常顺利.主要由于税收增加而出现的国库券供应季节性下滑,可能对此次标售小有帮助."

尽管取得一些进展,但美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员认为全球金融市场紧张局势仍对经济前景构成"重大下行风险".

这些紧张局势周一变得很明显,西班牙隐含借款成本进一步承受市场压力,因欧元区状况较好的成员国之一荷兰出现政治危机,令投资者担忧欧元区遏制债务问题的承诺还能否兑现.

西班牙财政部将于周二0840GMT左右标售10-20亿欧元三个月和六个月期国库券.预计平均收益率接近上次在3月标售同类债券时得标利率的两倍水准.

美联储周二和周三召开政策会议.

意大利指标债券收益率(殖利率)周一突破5.7%.

尽管如此,欧洲央行上周连续第六周搁置买债计划.

短期欧元区利率期货显示,预计随着债务危机加剧和经济前景恶化,欧洲央行今年稍后进一步放宽政策的机率上升.

欧元无担保之加权平均隔夜利率近几天下跌,暗示欧洲央行可能将处于纪录低点1.0%的指标利率进一步下调,或采取其它一些正式行动降低借款成本.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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