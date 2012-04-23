〔美国新股〕Facebook第一季营收环比下滑,为至少两年来首见

路透旧金山4月23日电---Facebook公布,公司季度营收在至少两年里首次出现环比下滑,暗示这家社交网站的火热增长态势可能在降温.Facebook正准备进行互联网行业史上规模最大的首次公开发行(IPO).

该公司将第一季营收环比下滑归咎于广告业务的季节性趋势.这份业绩让一些华尔街人士颇感意外.

Pivotal Research Group分析师Brian Wieser称:"下滑速度这比我们猜测的要快."

其并称:"不管怎么解读,在人们心目中成长如此迅速的一家公司,(营收)下跌这么多--无论是较上季还是较上年同期,如果面对极高估值,投资者都会感到不安."

Facebook正准备通过IPO筹资至少50亿美元,此次IPO对这家全球最大社交网站的估值最高可能达到1,000亿美元.

根据Facebook周一提交美国证券交易委员会(SEC)的文件,该公司第一季每月活跃用户超过9亿,过去12个月里全职员工增加约1,100人,至3,539人.

该公司还披露,其已经同意,如果收购照片分享公司Instagram的10亿美元交易不能完成,将向后者支付2亿美元.