胡锦涛盛赞中朝友谊 支持金正恩

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月23日电---中国国家主席胡锦涛周一称，将巩固和发展中朝友好合作关系，并对朝鲜新领导人金正恩表示支持。朝鲜日前发射火箭招致国际社会谴责，并且有进行第三次核试验的可能。

新华社报导，胡锦涛在会见朝鲜劳动党国际部部长金永日时作出上述表示。新华并未提及朝鲜的火箭发射和核项目。

胡锦涛表示："中朝传统友谊是两党两国老一辈革命家亲手缔造和培育的，是我们共同的宝贵财富。不断巩固和发展中朝友好合作关系是中国党和政府坚定不移的方针。"

胡锦涛的话表明，尽管朝鲜发射火箭导致地区形势紧张，并且有可能进行第三次核试验，中国将继续支持朝鲜。

"我们相信，在金正恩同志领导下，朝鲜劳动党和政府一定能够带领朝鲜人民团结奋斗，开拓进取，在建设社会主义强盛国家事业中不断取得新成就，"胡锦涛说道。

胡锦涛侧面提到朝鲜面临的地区紧张局势，称中朝应该加强在重大国际和地区问题上的战略沟通和协调，以"实现东北亚长治久安"。(完)