〔中港个股〕中国铝业称拟出资23.92亿港元购永晖焦煤29.9%股份

路透上海4月24日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)周二公告称,拟出资约23.92亿港元购入中国焦煤进口商--永晖焦煤股份有限公司(1733.HK)11.28亿股,占后者已发行股本的29.9%.

公告指出,公司已与Winsway Resources及王兴春签订股份买卖协议,根据协议,中国铝业有

条件同意以23.92亿港元之总现金对价(即2.12港元/股)购买Winsway Resources持有的29.9%永晖焦煤股份.

永晖是中国进口焦煤领先的供货商之一,为蒙古焦煤的最大采购商之一.王兴春为永晖焦煤的现任董事会主席兼行政总裁,并于本公告日期持有永晖已发行股本约48.64%的最终控股股东.

收购完成后中国铝业将持有永晖焦煤已发行股本的29.9%,并成为永晖的最大单一股东,永晖的财务业绩将以权益会计法核算.

中国铝业称,本次收购符合公司将业务范围向包括煤炭在内的其他资源扩展以实现煤铝业务全面整合,进一步完善本公司产业链和提高本公司综合竞争力.

中国铝业A股周一收报6.93元,过去一个月下滑4.55%;永晖焦煤周一收报1.88港元,过去一个月跌13.06%.(完)