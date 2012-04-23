〔中港个股〕中国铝业称拟出资23.92亿港元购永晖焦煤29.9%股份

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月24日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)周二公告称,拟出资约23.92亿港元购入中国焦煤进口商--永晖焦煤股份有限公司(1733.HK)11.28亿股,占后者已发行股本的29.9%.
公告指出,公司已与Winsway Resources及王兴春签订股份买卖协议,根据协议,中国铝业有
条件同意以23.92亿港元之总现金对价(即2.12港元/股)购买Winsway Resources持有的29.9%永晖焦煤股份.
永晖是中国进口焦煤领先的供货商之一,为蒙古焦煤的最大采购商之一.王兴春为永晖焦煤的现任董事会主席兼行政总裁,并于本公告日期持有永晖已发行股本约48.64%的最终控股股东.
收购完成后中国铝业将持有永晖焦煤已发行股本的29.9%,并成为永晖的最大单一股东,永晖的财务业绩将以权益会计法核算.
中国铝业称,本次收购符合公司将业务范围向包括煤炭在内的其他资源扩展以实现煤铝业务全面整合,进一步完善本公司产业链和提高本公司综合竞争力.
中国铝业A股周一收报6.93元,过去一个月下滑4.55%;永晖焦煤周一收报1.88港元,过去一个月跌13.06%.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。