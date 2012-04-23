《美债周二展望》公债价格料上扬,因欧洲政局动荡引发避险买盘

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 法国、荷兰出现政治不确定性

* 指标美国公债收益率徘徊在两个月低位附近

* 美联储会后或暂不推出更多公债购买措施

* 本周990亿美元美国公债标售料将吸引强劲买盘

路透纽约4月23日电---美国公债价格周一攀升,指标公债收益率(殖利率)徘徊在两个月低点附近,因欧洲政局不确定性引燃对该区域控制债务危机能力的忧虑.

投资者沽出股票和大宗商品,青睐避险的美国公债及德国公债,引发有关本周990亿美元美国公债供应将吸引强劲需求的预期.

法国社会党领袖将赢得法国总统大选以及荷兰预算之争或迫使该国举行大选的预期,令人忐忑.

"投资者或对欧洲领导人失去信心,"LPL Financial固定收益策略师Anthony Valeri说.该公司拥有约3,300亿美元咨询及经纪资产.

对西班牙财政问题的不安情绪推高该国10年期公债收益率ES10YT=RR冲破6%大关,加重了对欧元区不断恶化的债务危机将失控的担心.外界普遍认为6%水平难以为继.

"危机或波及荷兰等一些欧元区最强的国家,"Rehmann Financial资本管理集团总监Frank Germack说.公司管理着约20亿美元资产.

欧元区内仅有五个国家仍被三大评级机构给予AAA评级,荷兰是其中之一.标普1月下调了法国AAA评级.

在未能就撙节达成一致后,荷兰首相吕特(Mark Rutte)周一向女皇递交辞呈.但他并未透露是否会进行大选,给欧元区再添疑云.

法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在总统大选第一轮投票中击败总统萨科齐(Nicolas Sarkozy),令市场担心若5月6日第二轮投票中产生新总统,或令该国财政纪律放松.

欧洲方面的政局忧虑带来的影响可能会超过美国联邦储备理事会(美联储,FED)为期两天的政策会议.会议定于周二召开.分析师预期美联储不太可能推出第三轮公债购买计划来提振美国经济,但预期至少将维持近零水平利率至2014年底.

指标10年期美国公债价格US10YT=RR最新涨7/32,收益率报1.93%,较上周五尾盘水平低约3个基点.Tradeweb数据显示,此前该公债收益率一度低见1.91%的2月28日来低点.但分析师表示,收益率在遭遇技术阻力后回升.

30年期美国公债价格US30YT=RR升19/32,此前涨幅超过1个大点.30年期美债收益率较周五跌3个基点至3.09%,徘徊在2月29日以来最低位附近.

美国公债表现不及德债,美国/德国10年期公债利差升至28.5个基点,为约一周半以来最阔收盘水平.

美国股市跌约1%.

**供应胃纳**

分析师和投资者表示,尽管美国公债收益率很低,但对欧洲政治和财政问题的不安情绪或引燃对本周美国公债标售的买兴.

"看似大部分投资者对逼近2%的收益率感到满意,"Rehmann Financial的Germack说.

美国财政部周二将标售350亿美元两年期公债,周三将标售350亿美元五年期公债,周四将标售290亿美元七年期公债.

"这些标售不会有问题,"LPL的Valeri说.

在周一尾盘的发行前交易(when-issued)中,即将标售的两年期美国公债US2YTWI=TWEB的收益率料为0.2670%.这将是三个月来两年期公债标售的最低收益率水平.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>