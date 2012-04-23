版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 07:43 BJT

〔日本个股〕日本Panasonic在本财年将削减资本支出20%--日经新闻

路透东京4月24日电---日本经济新闻周二报导称,日本Panasonic(6752.T)在截至2013年3月的会计年度将削减资本支出20%至约2,500亿日圆(31亿美元),以试图重新录得获利.

该公司估计,截止2012年3月的会计年度净亏损7,800亿日圆左右,受电视销售锐减冲击.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐