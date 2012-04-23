〔中国个股〕中国建筑获总额376亿元新项目,相当于去年营收的7.8%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月24日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公告称,公司近期获得多个重大项目,合同总金额376.2亿元人民币,相当于其2011年度营收的7.8%.
公告指出,这些项目包括徐州彭城欢乐世界项目、贵阳花果园(五里冲片区)C区项目等.
中国建筑上周公布年报称,2011年公司实现净利135.4亿元,同比增长46.5%.[ID:nSB1500326]
中国建筑周一收报3.30元,过去一个月累计上涨6.80%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。