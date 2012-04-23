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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 07:30 BJT

〔中国个股〕中国建筑获总额376亿元新项目,相当于去年营收的7.8%

路透上海4月24日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公告称,公司近期获得多个重大项目,合同总金额376.2亿元人民币,相当于其2011年度营收的7.8%.

公告指出,这些项目包括徐州彭城欢乐世界项目、贵阳花果园(五里冲片区)C区项目等.

中国建筑上周公布年报称,2011年公司实现净利135.4亿元,同比增长46.5%.[ID:nSB1500326]

中国建筑周一收报3.30元,过去一个月累计上涨6.80%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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