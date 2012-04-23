〔国际油市〕中国3月进口伊朗原油数量同比减少50%,为年内最大降幅

路透北京/首尔4月23日电---中国3月从伊朗进口原油数量较上年同期减少50%,因在合同条款方面存在争议.这是年内迄今中国削减伊朗原油进口幅度最大的一次.西方制裁令伊朗石油出口愈发艰难.

官方数据显示,韩国3月从伊朗进口原油数量较上年同期减少40%,该国寻求美国给予制裁豁免权.而已经取得豁免权的日本在4月大幅削减伊朗原油进口.

伊朗大部分石油历来是卖给亚洲客户,中国、印度、日本和韩国是最大的买家.在截至3月19日的伊朗历年度里,日均出口为230万桶.

直到最近,中国都还是伊朗的最大主顾,进口数量占伊朗原油出口总量逾20%.

但今年年初开始,中国国有石油买家减少了购买,因在价格和条款问题上与伊朗国家石油公司(NIOC)谈不拢.

海关数据显示,中国第一季从伊朗进口的原油较上年同期下滑三分之一,到日均346,183桶,主要因中石化购买量减少28.5万桶/日,仅为2011年日均进口量的一半多一点.

海关数据显示,中国1月进口的伊朗原油同比下滑5%,2月同比下滑40%,3月同比下滑54%,至日均253,302桶.

"3月进口的伊朗原油降幅大致跟我们预期的一样.4月海关数据还可能显示伊朗原油进口下滑,因为多数4月到岸的船货都在3月装船."一家西方石油贸易公司的原油交易员称.

参阅中国进口伊朗原油情况图表,请点击(link.reuters.com/dap77s)

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韩国国家石油公司数据显示,该国第一季进口的伊朗原油数量下滑22%,至日均19.5万桶.韩国是伊朗第四大买家.

数据显示,韩国今年第一季原油进口有86%来自中东,主要是沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、阿联酋和伊朗,高于上年同期的84%.

中国3月增加从俄罗斯、科威特和阿联酋的采购,同比增幅介于79%-50%.不过,3月从沙特进口原油的数量同比下滑9%.

尚不清楚中国4月进口伊朗原油会否维持同样的下降幅度.

但韩国业内消息人士称,该国4月进口会减少10-20%,据称足以获得美国的豁免权. (完)