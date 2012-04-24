南苏丹遭空袭 军方称苏丹向其宣战

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(本文由路透中文网编译提供)
路透南苏丹本提乌外4月23日电---当地居民和官员称，苏丹战机周一轰炸南苏丹产油区联合州首府本提乌（Bentiu）的一个市场。南苏丹军方称此次袭击是在向该国宣战。
苏丹否认进行过任何空袭，但该国总统巴希尔称不会与南苏丹恢复谈判，并表示南苏丹政府只能听懂“枪的语言”，两国政治紧张局势急剧升级。
一位路透记者看到，有战机向本提乌的一座桥梁附近扔下两枚炸弹，但飞机归属哪国无法证实。他还目睹市场着火和一名儿童尸体。
联合国秘书长潘基文的新闻办公室发表声明称，他“对苏丹军队空袭南苏丹表示谴责，呼吁苏丹政府立即停止所有敌对行为”。
南苏丹去年7月脱离苏丹而独立，两国持续数周的边境冲突，使他们进入全面战争的边缘。
南苏丹军方--苏丹人民解放军（SPLA）发言人Philip Aguer在本提乌遭到轰炸后称：“巴希尔正在向南苏丹宣战。”
Aguer和联合国驻南苏丹使团称，空袭造成两人死亡。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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