南苏丹遭空袭 军方称苏丹向其宣战

(本文由路透中文网编译提供)

路透南苏丹本提乌外4月23日电---当地居民和官员称，苏丹战机周一轰炸南苏丹产油区联合州首府本提乌（Bentiu）的一个市场。南苏丹军方称此次袭击是在向该国宣战。

苏丹否认进行过任何空袭，但该国总统巴希尔称不会与南苏丹恢复谈判，并表示南苏丹政府只能听懂“枪的语言”，两国政治紧张局势急剧升级。

一位路透记者看到，有战机向本提乌的一座桥梁附近扔下两枚炸弹，但飞机归属哪国无法证实。他还目睹市场着火和一名儿童尸体。

联合国秘书长潘基文的新闻办公室发表声明称，他“对苏丹军队空袭南苏丹表示谴责，呼吁苏丹政府立即停止所有敌对行为”。

南苏丹去年7月脱离苏丹而独立，两国持续数周的边境冲突，使他们进入全面战争的边缘。

南苏丹军方--苏丹人民解放军（SPLA）发言人Philip Aguer在本提乌遭到轰炸后称：“巴希尔正在向南苏丹宣战。”

Aguer和联合国驻南苏丹使团称，空袭造成两人死亡。（完）