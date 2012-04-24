《中国报摘》--金融时报4月24日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝出席德国汉诺威工业博览会开幕式时指出,中国将坚持推进创新型国家建设,坚持扩大对外开放.

* 其他:

--中国人民银行与世界银行签署代理投资协议,人行行长周小川与世行行长佐利克出席签字仪式.

--保监会通报保险公司规范中介业务情况,共处理相关责任人员350人次,罚款64.47万元,对存在问题的主要管理人员作出撤职降职处分.

--中国人民银行相关机构负责人表示,粤港澳跨境人民币结算业务发展快,香港人民币业务在过去两年中得到从末有过的发展,香港人民币离岸市场初具雏形.

--证监会公布今年收支总预算,今年收支总预算8.47亿元人民币,比2011年增加7,668.71万元,其中金融监管事业支出增加5,318.66万元,住房保障支出增加2,350.05万元.

--北京市政府与国家开发银行联合发起设立全国首只专注于小城镇的股权投资基金--北京市小城镇发展基金在北京市平谷区金海湖镇启动运营.

--中国银联在上海与台湾台新银行签署合作备忘录,约定在前期合作的基础上,就进一步扩大银联卡在台使用范围,拓展银联卡境外紧急现金支援服务等开展全面合作. (完)

--整理 沈燕; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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