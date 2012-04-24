《中国报摘》--金融时报4月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝出席德国汉诺威工业博览会开幕式时指出,中国将坚持推进创新型国家建设,坚持扩大对外开放.
* 其他:
--中国人民银行与世界银行签署代理投资协议,人行行长周小川与世行行长佐利克出席签字仪式.
--保监会通报保险公司规范中介业务情况,共处理相关责任人员350人次,罚款64.47万元,对存在问题的主要管理人员作出撤职降职处分.
--中国人民银行相关机构负责人表示,粤港澳跨境人民币结算业务发展快,香港人民币业务在过去两年中得到从末有过的发展,香港人民币离岸市场初具雏形.
--证监会公布今年收支总预算,今年收支总预算8.47亿元人民币,比2011年增加7,668.71万元,其中金融监管事业支出增加5,318.66万元,住房保障支出增加2,350.05万元.
--北京市政府与国家开发银行联合发起设立全国首只专注于小城镇的股权投资基金--北京市小城镇发展基金在北京市平谷区金海湖镇启动运营.
--中国银联在上海与台湾台新银行签署合作备忘录,约定在前期合作的基础上,就进一步扩大银联卡在台使用范围,拓展银联卡境外紧急现金支援服务等开展全面合作. (完)
--整理 沈燕; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。