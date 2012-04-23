《中国报摘》--中国证券报4月24日

* 头版头条:

--权威人士日前表示,中国新股发行定价市盈率将参考同行业上市公司平均市盈率,但高于行业平均市盈率25%不是新股定价天花板.监管部门希望定价偏高的发行人披露更多信息,防止因信息不充分可能出现的定价不准确.

* 其他:

--中国证券报发表社评指出,当前,宏观条件和微观条件逐渐成熟,应加快推进利率和汇率机制改革.下一步,应继续完善以扩大存贷款利率浮动幅度为主要内容的银行利率市场化改革,继续加大人民币汇率弹性.

--有关人士向记者透露,考虑到近几年来各地经济发展的差异性,有关部门正酝酿对《国家高速公路网规划》进行调整,修编后的规划或较原规划增加2万公里里程.

--商务部部长助理李荣灿透露,一季度跨境贸易人民币结算继续保持快速增长势头,结算金额达5,804亿元人民币,同比增长约61%.

--中国人民银行与世界银行签署了相关协议代理世行投资中国银行间债市,分析人士表示,该协议使世界银行能够通过投资中国的固定收益产品,同时使世行有可能开发并向借款人提供以人民币计值的产品.

--管理咨询公司贝恩日前发布的相关报告显示,尽管面临种种不确定因素,中国的私募股权投资(PE)市场仍然呈现激增态势.2011年交易金额达到152亿美元,创历史新高.交易中信息技术和金融服务行业的交易金额约占交易总额的一半.

--发改委、财政部日前发布的相关意见提出,"十二五"期间将对50%以上的国家级园区和30%以上的省级园区实施改造.目标是:改造后园区的基本实现"零排放".

--北京银行(601169.SS)公布了2011年年报及2012年第一季度报告.2011年北京银行实现净利润89.47亿元,增幅31.51%;资本收益率19.25%,盈利能力稳步提升.2012年一季度,单季实现净利润33.71亿元,同比增幅33.79%.(完)

--整理 刘昕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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