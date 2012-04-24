《中国已公布新股发行上市日程表》--4月24日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 4/24 深 戴维医疗 300314 2,000 20.00 29.85 宏源证券 4/27 4/25 深 邦讯技术 300312 *2,668 *20.00 *26.67 招商证券 5/2 4/25 沪 明星电缆 *732333 *8,667 *9.3-9.8 *24.47-25.79 国元证券 5/2 4/25 深 兴业科技 002674 *6,000 *12.00 *23.53 平安证券 5/2 5/2 深 掌趣科技 300315 不超过4,091.5 -- -- 中信证券 5/7 5/2 深 晶盛机电 300316 不超过3,335 -- -- 国信证券 5/7 5/3 深 珈伟股份 300317 不超过3,500 -- -- 国泰君安 5/8 *5/4 沪 宏昌电子 -- 不超过10,000 -- -- 海通证券 5/9 *5/10 沪 日出东方 -- 不超过10,000 -- -- 广发证券 5/15 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 4/25 深 宜通世纪 ( 300310.SZ ) 1,760 17.00 23.24 广发证券 4/25 深 任 子 行 ( 300311.SZ ) 1,416 15.00 30.61 国信证券 4/25 深 天山生物 ( 300313.SZ ) 1,821 13.00 56.52 民生证券 -- 深 东江环保 002672 -- 43.00 33.10 中信证券 -- 沪 人 民 网 -- -- 20.00 46.13 中信证券 -- 沪 奥康国际 -- -- 25.50 25.25 国信证券 -- 深 龙泉股份 002671 -- 21.00 28.77 太平洋证券 -- 沪 翠微股份 -- -- 9.00 28.13 中信建投 4/24 -- 深 西部证券 002673 -- 8.70 48.33 招商证券 4/26 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 丁淑琴