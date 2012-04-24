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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 08:34 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月24日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日   
    4/24      深   戴维医疗   300314         2,000       20.00        29.85      宏源证券  4/27 
    4/25      深   邦讯技术   300312        *2,668      *20.00       *26.67      招商证券  5/2
    4/25      沪   明星电缆  *732333        *8,667     *9.3-9.8    *24.47-25.79  国元证券  5/2 
    4/25      深   兴业科技   002674        *6,000      *12.00       *23.53      平安证券  5/2 
    5/2       深   掌趣科技   300315   不超过4,091.5      --           --        中信证券  5/7
    5/2       深   晶盛机电   300316   不超过3,335        --           --        国信证券  5/7
    5/3       深   珈伟股份   300317   不超过3,500        --           --        国泰君安  5/8
   *5/4       沪   宏昌电子     --    不超过10,000        --           --        海通证券  5/9
   *5/10      沪   日出东方     --    不超过10,000        --           --        广发证券  5/15

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日           
  4/25    深   宜通世纪   (300310.SZ)    1,760          17.00        23.24     广发证券  
  4/25    深   任 子 行   (300311.SZ)    1,416          15.00        30.61     国信证券  
  4/25    深   天山生物   (300313.SZ)    1,821          13.00        56.52     民生证券  
   --     深   东江环保    002672          --           43.00        33.10     中信证券  
   --     沪   人 民 网       --           --           20.00        46.13     中信证券  
   --     沪   奥康国际       --           --           25.50        25.25     国信证券
   --     深   龙泉股份    002671          --           21.00        28.77     太平洋证券
   --     沪   翠微股份       --           --            9.00        28.13     中信建投  4/24
   --     深   西部证券    002673          --            8.70        48.33     招商证券  4/26

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 丁淑琴

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