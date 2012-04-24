〔中股业绩〕武钢股份去年净利下降逾四成,因原燃料价格上升

年报指出,去年全年公司本部生产铁1,735.04万吨、钢1,816.28万吨,其中汽车面板、CSP 薄材、HiB 钢等高效益品种产销量同比分别增长59%、15%和12%.

公司计划今年铁和粗钢产量分别为2,088万吨和2,175万吨.预计今年公司的固定资产投资48亿元,主要用于一硅钢技术改造、轧板厂技术改造等项目,资金来源为自有资金及融资.