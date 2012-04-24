〔中股业绩〕武钢股份去年净利下降逾四成,因原燃料价格上升

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海4月24日电---中国大型钢铁企业--武汉钢铁股份有限公司600005.SS周二公布年报,去年实现净利10.84亿元人民币,同比下降42.72%,因原燃料成本价格上升侵蚀公司营业利润.而今年一季度业绩下滑趋势更加明显.
公司去年实现营业总收入1,010.58亿元,同比增长16.30%;每股收益0.109元.
同日公布的一季报显示,公司效益继续大幅下滑.今年前三个月公司实现净利4,305.85万元,同比下降92.86%,每股收益0.004元.公司预计上半年净利同比下降超50%,主要由于市场行情持续低迷,钢材销售价格下滑所致.
年报指出,去年全年公司本部生产铁1,735.04万吨、钢1,816.28万吨,其中汽车面板、CSP 薄材、HiB 钢等高效益品种产销量同比分别增长59%、15%和12%.
公司计划今年铁和粗钢产量分别为2,088万吨和2,175万吨.预计今年公司的固定资产投资48亿元,主要用于一硅钢技术改造、轧板厂技术改造等项目,资金来源为自有资金及融资.
中国钢铁工业协会此前公布,一季度国内钢铁行业利润为亏损10.34亿元,去年同期为盈利258亿元;但3月当月企业盈利20.84亿元,主因是需求减弱、钢材生产成本上升.
武钢股份周一收报2.94元,过去一个月累计下跌1.3%.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
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