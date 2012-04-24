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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 08:19 BJT

〔日本债市〕五年期日本公债收益率跌至18个月新低,因有宽松政策预期

路透东京4月24日电---五年期日本公债收益率(殖利率)JP5YTN=JBTC周二跌至2010年10月以来最低水平.投资人押注日本央行本周将更进一步采取宽松政策,将期限更长的债券纳入购买计划.

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