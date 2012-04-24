〔离岸人民币〕一季度跨境贸易人民币结算额同比增六成--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京4月24日电---中国商务部部长助理李荣灿称,一季度跨境贸易人民币结算继续保持快速增长势头,结算金额达5,804亿元人民币,同比增长约61%.
中国证券报周二报导援引李荣灿表示,今年将逐步简化有关程序,积极推动人民币国际结算业务的进展,扩大境外人民币回流渠道,增强人民币竞争力.
"跨境人民币结算业务的发展能够为企业降低汇率成本,有效应对金融危机的影响."李荣灿称.
今年一季度,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4,166亿元、1,638亿元、29亿元、470亿元.其中,跨境贸易人民币结算占货物贸易总额的8%,同比增长1个百分点.
去年以人民币进行结算的跨境货物贸易为1.56万亿元,服务贸易及其他经常项目5,212.7亿元,对外直接投资201.5亿元,外商直接投资为907.2亿元.
为扩大人民币跨境使用,中国政府此前将出口货物贸易人民币结算由试点企业扩大至所有具有进出口资格企业,进一步促进贸易自由化和便利化.[ID:nSB1424278](完)
--发稿 谢衡; 审校 杨淑祯
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