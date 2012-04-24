〔新债招标〕中国进出口行10年期固息债中标利率4.18%--业内人士

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透上海4月24日电---业内人士周二透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的10年期固息债,中标利率为4.18%,投标倍数1.97倍.
该期债为进出口行今年第六期金融债.具体条款如下:
第六期
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首场招标总量 150亿元
追加发行 不超过50亿元
期限/计息方式 10年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 4月26日
发行期 4月24日-4月26日
上市日 5月3日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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