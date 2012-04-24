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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 11:09 BJT

〔新债招标〕中国进出口行10年期固息债中标利率4.18%--业内人士

路透上海4月24日电---业内人士周二透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的10年期固息债,中标利率为4.18%,投标倍数1.97倍.

该期债为进出口行今年第六期金融债.具体条款如下:

第六期

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首场招标总量 150亿元

追加发行 不超过50亿元

期限/计息方式 10年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 4月26日

发行期 4月24日-4月26日

上市日 5月3日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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