〔中国基金〕证监会拟鼓励公募基金管理费提取与业绩挂钩--报载

路透上海4月24日电--中国公募基金管理公司"旱涝保收"的收费模式或将在未来逐步改变.上海证券报周二报导引述权威人士称,中国证监会正在研究建立基金业绩比较基准约束机制,拟鼓励基金将基金业绩相对其业绩比较基准的波动水平与基金管理费的提取挂钩.

业绩比较基准是衡量基金业绩相对回报的重要指标之一,是基金为自己设定的、可实现的预期目标.但国内对其关注度远不及对基金业绩相对排名的关注度.统计显示,近五年国内跑输业绩比较基准的基金占比一直较高.

该权威人士透露,未来政策的基本思路就在于鼓励基金公司合理制定基金业绩比较基准,鼓励基金将业绩相对比较基准的波动水平与其管理费的提取挂钩,即波动水平处于合理范围内的可以提取管理费,波动水平超标的管理费要打折扣甚至不提,并将其写入契约.

他还指出,拟建立的基金业绩比较基准约束机制并非监管强制性手段,而是运用市场之手对基金公司、基金经理形成约束,即在充分信息披露的基础上,将投资的决定权交予投资人和市场.

业内人士分析,该约束机制的建立,对改善部分基金的短期行为也将起到重要作用."市场上有一些基金并不注重基本面研究,存在炒作热点、打探消息等短期行为,在净值相对比较基准波动不受约束的情况下,部分基金存在做高净值以提取管理费的冲动."(完)