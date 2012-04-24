潘基文将访问缅甸 鼓励该国改革

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国4月23日电---联合国秘书长潘基文周一宣布，他很快将访问缅甸，鼓励该国继续推进民主改革。
潘基文对记者表示：“我已接受总统吴登盛的邀请访问缅甸。我将在本周末启程。”
“过去一年半，我们看到（缅甸）进行了鼓舞人心的政治和经济改革。近期的选举具有里程碑意义，我们看到缅甸正在向世界重新开放。”
联合国官员称，潘基文将于本周末抵达缅甸，对该国进行为期数天的访问。
这将是潘基文自缅甸发起近期民主改革以来对该国进行的首次访问。他在此之前曾两次访问该国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。