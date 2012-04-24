潘基文将访问缅甸 鼓励该国改革

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国4月23日电---联合国秘书长潘基文周一宣布，他很快将访问缅甸，鼓励该国继续推进民主改革。

潘基文对记者表示：“我已接受总统吴登盛的邀请访问缅甸。我将在本周末启程。”

“过去一年半，我们看到（缅甸）进行了鼓舞人心的政治和经济改革。近期的选举具有里程碑意义，我们看到缅甸正在向世界重新开放。”

联合国官员称，潘基文将于本周末抵达缅甸，对该国进行为期数天的访问。

这将是潘基文自缅甸发起近期民主改革以来对该国进行的首次访问。他在此之前曾两次访问该国。（完）