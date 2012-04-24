〔企业并购〕东芝放弃竞购尔必达记忆体--每日新闻

路透东京4月24日电---日本每日新闻周二报导,东芝(6502.T)退出竞购破产企业尔必达记忆体.

该报称,包括韩国SK hynix(000660.KS)和美国美光MU.O>在内的三家海外企业仍在竞购之列.

一位业界人士称,本月稍早,东芝曾就联合收购尔必达记忆体一事接洽SK hynix.(完)