〔日本股市〕日经指数盘初下跌,受欧元区忧虑拖累

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透东京4月24日电---日股日经指数周二盘初下跌0.9%,连续第四天走低,因欧洲经济增长放缓,以及法国和荷兰政治不确定性引发投资者对欧元区债务危机扩大的担忧.
日经指数.N225下跌83.37点,至9,458.80点,在9,444点上方守稳,后者为11-3月涨势的38.2%回档技术位.
东证股价指数.TOPX跌0.9%,至802.51点.(完)
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--编译 许娜;审校 戴素萍
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