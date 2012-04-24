《欧洲政经焦点》荷兰首相递交内阁辞呈,因减赤问题令党派间生隙

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透海牙4月23日电---因预算赤字削减问题引发分歧,荷兰首相吕特(Mark Rutte)周一递交内阁辞呈,这将形成政治真空.荷兰强烈支持欧盟财政条约,并告诫希腊整顿财政.
吕特表示,已经向女王递交内阁辞呈.他所领导的少数派政党之前与秉持民粹主义的自由党决裂.该国最早或于6月举行大选.
荷兰向来是欧元区最稳定、最繁荣的成员国之一,因此这一动荡局面的出现令金融市场受到冲击.而法国大选中领先的社会党候选人曾承诺,如若胜选将重新协商欧盟财政条约,已经让市场忐忑不安.
西班牙因放宽减赤目标而受到市场惩罚,推动其借款成本大涨.但分析师称,荷兰可以避免这样的命运,但前提是无论执政党还是在野党,能就削减预算达成共识.如若不然,荷兰AAA的主权债信评级就可能受到威胁.
吕特称,女王正考虑这份辞呈,并要求内阁为了国家利益继续工作.不过,内阁部长们公开揣测称,要打破僵局,或需举行新的大选.
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路