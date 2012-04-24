《欧洲政经焦点》荷兰首相递交内阁辞呈,因减赤问题令党派间生隙

路透海牙4月23日电---因预算赤字削减问题引发分歧,荷兰首相吕特(Mark Rutte)周一递交内阁辞呈,这将形成政治真空.荷兰强烈支持欧盟财政条约,并告诫希腊整顿财政.

吕特表示,已经向女王递交内阁辞呈.他所领导的少数派政党之前与秉持民粹主义的自由党决裂.该国最早或于6月举行大选.

荷兰向来是欧元区最稳定、最繁荣的成员国之一,因此这一动荡局面的出现令金融市场受到冲击.而法国大选中领先的社会党候选人曾承诺,如若胜选将重新协商欧盟财政条约,已经让市场忐忑不安.

西班牙因放宽减赤目标而受到市场惩罚,推动其借款成本大涨.但分析师称,荷兰可以避免这样的命运,但前提是无论执政党还是在野党,能就削减预算达成共识.如若不然,荷兰AAA的主权债信评级就可能受到威胁.