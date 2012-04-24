版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 08:24 BJT

〔韩国股市〕盘初跌至近三个月低位,受欧元区忧虑打压

路透首尔4月24日电---韩国股市周二盘初跌至近三个月低位,追随全球股市的普遍跌势,此前公布的数据令人失望,以及欧元区的政治动荡重燃人们对该区债务形势恶化的担忧.

建筑股表现逊于大盘,大林产业(000210.KS)挫跌9.4%,现代建设(000720.KS)跌1.4%.

0004GMT,综合股价指数.KS11下跌0.85%,至1,955.95点.(完)

--编译 许娜;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐