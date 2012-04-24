〔中国新股〕日出东方太阳能启动A股IPO,拟在上证所发至多1亿A股

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海4月24日电---中国太阳能热水器龙头企业--日出东方太阳能股份有限公司周二宣布启动A股首次公开发行(IPO)程序,5月10日为其网上申购日.公司拟发行至多1亿A股,并将在上海证交所上市.
发行前公司总股本为3亿股,其中江苏太阳雨新能源集团公司占股77%.2011年公司实现净利3.70亿元人民币,同比增长193%,每股收益1.23元.
值得注意的是,2010年公司最近一次增资募股时,复星集团旗下私募股权基金公司及广发证券(000776.SZ)旗下直投公司分别投入1.05亿元和5,250万元,目前分别持有900万股和450万股,成本价均为11.67元.
本次IPO的主承销商为广发证券.日出东方募集资金将用于连云港年产160万台太阳能热水器基地、沈阳年产50万台太阳能热水器等多个项目建设,投资总额为12.5亿元.
日出东方致力于太阳能热水器、太阳能热水工程系统、太阳能采暖系统以及太阳能制冷空调系统等太阳能热利用产品的研发、生产与销售,2010年市场占有率达7.3%,其主要竞争对手包括皇明太阳能,江苏辉煌太阳能等,后两者均有A股上市计划.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
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