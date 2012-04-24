《新兴市场重要经济事件预告》--4月24日-5月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月24日(二)
日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)检视罗马尼亚预防贷款协议(至5月7日).
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料无利率决议宣布)
布达佩斯---匈牙利央行宣布利率决议(1200),央行总裁Andras Simo主持记者会(1300)
新德里--印度议会重新举行预算会议.
4月25日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/经济合作暨发展组织(OECD)/世界银行债券论坛(至4月26日).
哥本哈根--欧盟预算小组会议(至4月27日).
布鲁塞尔--欧洲议会委员会就金融交易税、经济治理、抵押贷款和银行资本要求进行投票.
伦敦--清洁能源部长级会议(至4月27日).
温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)乌拉圭会议(至4月27日).
4月26日(四)
旧金山--美国财政部长盖特纳在2012年美中战略与经济对话发表有关美国和全球经济的演讲(2000).
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
华沙--波兰央行发表4月议息会议记录(1200).
安卡拉--土耳其央行发表第二季度通胀报告.
孟买--印度央行副总裁H.R. Khan出席海外投资圆桌会议.
印度海得拉巴--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty出席主题为金融包容性的国家研讨会.
巴西利亚--巴西央行公布4月18日货币政策会议的会议记录(1130).
4月27日(五)
韩国京畿道--经济合作暨发展组织(OECD)韩国国家都市政策检讨会议,OECD秘书长葛利亚将出席.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公报最终版.
墨西哥城--墨西哥央行宣布利率决议(1400).
哥本哈根--欧盟预算集团会议(最后一日).
印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在主题为货币、金融和实体经济宏观经济情况的国家会议上,就'全球金融危机'发表讲话(0500).
印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁H.R. Khan与银行业者召开会议(1230).
4月28日(六)
东京--日本和东南亚国家联盟(ASEAN)贸易部长会议.
4月30日(一)
波哥大--哥伦比亚央行议息会议.
5月1日(二)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至5月2日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。