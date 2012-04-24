《新兴市场重要经济事件预告》--4月24日-5月1日

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4月24日(二)

日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)检视罗马尼亚预防贷款协议(至5月7日).

华沙--波兰央行举行货币政策会议(料无利率决议宣布)

布达佩斯---匈牙利央行宣布利率决议(1200),央行总裁Andras Simo主持记者会(1300)

新德里--印度议会重新举行预算会议.

4月25日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/经济合作暨发展组织(OECD)/世界银行债券论坛(至4月26日).

哥本哈根--欧盟预算小组会议(至4月27日).

布鲁塞尔--欧洲议会委员会就金融交易税、经济治理、抵押贷款和银行资本要求进行投票.

伦敦--清洁能源部长级会议(至4月27日).

温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)乌拉圭会议(至4月27日).

4月26日(四)

旧金山--美国财政部长盖特纳在2012年美中战略与经济对话发表有关美国和全球经济的演讲(2000).

基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.

华沙--波兰央行发表4月议息会议记录(1200).

安卡拉--土耳其央行发表第二季度通胀报告.

孟买--印度央行副总裁H.R. Khan出席海外投资圆桌会议.

印度海得拉巴--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty出席主题为金融包容性的国家研讨会.

巴西利亚--巴西央行公布4月18日货币政策会议的会议记录(1130).

4月27日(五)

韩国京畿道--经济合作暨发展组织(OECD)韩国国家都市政策检讨会议,OECD秘书长葛利亚将出席.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公报最终版.

墨西哥城--墨西哥央行宣布利率决议(1400).

哥本哈根--欧盟预算集团会议(最后一日).

印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在主题为货币、金融和实体经济宏观经济情况的国家会议上,就'全球金融危机'发表讲话(0500).

印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁H.R. Khan与银行业者召开会议(1230).

4月28日(六)

东京--日本和东南亚国家联盟(ASEAN)贸易部长会议.

4月30日(一)

波哥大--哥伦比亚央行议息会议.

5月1日(二)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至5月2日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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