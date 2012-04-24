〔中国证券〕证监会正研究衡量盈利新口径,诸多ST公司或受影响--报载

路透上海4月24日电---继中国深交所创业板股票退市制度最新出台后,管理层或将对退市制度进一步完善.上海证券报周二援引证监会有关部门负责人表示,证监会正在研究是否可以剔除政府补贴等非经常因素作为衡量盈利的新口径,确保退市制度得到有效执行.

报导称,统计发现从2010-2011年盈利情况来看,如果新政出台,将对数十家此前依靠非经常收入而成功"保牌"的公司产生重大影响.

报导指出,2010年,两市共有45家上市公司通过非经常性收入的方式避免了被暂停上市的命运,这些公司绝大多数为ST族.但若以扣除非经常性损益后的净利润衡量,包括ST南化(600301.SS)、ST中葡(600084.SS)在内的10家公司亏损过亿元人民币.

报导援引业内人士分析,证监会这位部门负责人的表态或预示着该政策有望很快在交易所层面得到落实.

他并指出,政府补贴等一次性收入剔出净利指标涉及相关会计准则,而准则的改动牵涉面大,所以通过准则层面来解决的可能性不大.不过,由于对上市公司退市制度的解释和执行通常都是在交易所层面,后者可以通过出台相关规则解释的方式来确定净利的认定方式.

中国股市沪综指.SSEC周一收报2,388.588点,下跌0.76%,深市创业板受退市制度出台拖累重挫,带动沪指回落调整.[ID:nSB1504066].(完)